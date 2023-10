Parque de Farroupilha recebe artistas no fim de semana

Na data em que é celebrado o Dia Nacional do Livro, no domingo (29), os apaixonados pela literatura e pela cultura nacional têm um encontro marcado em Farroupilha: será realizado no Parque dos Pinheiros o Resgate Cultural. O evento promete uma tarde repleta de celebração e valorização das diversas formas de expressão artística, sejam elas visuais, musicais ou literárias. A entrada é gratuita. As atividades começam às 14h.

O Resgate Cultural é uma oportunidade para os artistas locais compartilharem suas obras e promoverem a cultura da cidade. Uma exposição será montada, abrangendo uma variedade de estilos artísticos, desde pinturas e esculturas até pequenos poemas e contos inspiradores. Além disso, o evento contará com a presença do escritor Pedro Guerra, que comemorará seus 10 anos de carreira literária.

A programação do evento será diversificada, incluindo apresentações musicais, declamação de contos e poesias, performances teatrais e de dança. A diversidade de talento e expressão artística estará em destaque durante todo o evento.

A exposição de arte será um ponto alto, com diversas obras visuais dispostas em expositores espalhados pelo ambiente. A exposição interativa e decorativa proporcionará aos visitantes uma imersão na riqueza da expressão artística da região.

A Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac, que completa 83 anos em outubro, também estará presente com atividades especiais, incluindo o Troca-Troca de Livros e um espaço infantil para incentivar a leitura. Além disso, haverá Varal de Poesias para os amantes da poesia. Para os entusiastas do xadrez, o clube Capivaras da Serra estará presente com mesas prontas para desafios emocionantes, proporcionando um ambiente agradável para os amantes do jogo.