Missão do Banco Mundial avalia danos das chuvas no Vale do Taquari

A missão do Banco Mundial que veio ao Rio Grande do Sul para conhecer a extensão da enchente no Vale do Taquari do início de setembro realizou, ao longo desta quarta-feira (25), uma série de visitas técnicas. A partir dos relatórios que recebeu das equipes do governo do Estado, a comitiva percorreu as áreas mais atingidas para verificar in loco os impactos do desastre climático. Com início em Muçum, o roteiro incluiu encontros com os prefeitos e lideranças dos municípios de Encantado, Santa Teresa, Roca Sales, Lajeado e Estrela.

Além de conferir os estragos na infraestrutura das cidades e nas residências das famílias, algumas delas ainda desalojadas, a equipe do BM procurou reunir informações sobre quais mecanismos de prevenção estavam disponíveis quando as águas do rio Taquari começaram a subir, a ponto de superar as marcas históricas. Liderada pelo diretor do Banco para o Brasil, Johannes Zutt, a comitiva reúne especialistas em gerenciamento de riscos e desastres, assim como na área de desenvolvimento urbano.

Uma das possibilidades é auxiliar os municípios através do programa Sul Resiliente, em parceria com o BRDE, que disponibiliza às prefeituras da região Sul uma linha de financiamento específica para projetos de qualificação da infraestrutura dos municípios para atenuar impactos de desastres naturais. Além de investir em obras para evitá-los, o programa permite a elaboração de projetos de engenharia, como mapeamento de risco e planos de contingência, treinamento de servidores municipais ou aquisição de sistemas e equipamentos para monitoramento de risco.

O diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, também acompanhou o roteiro pelo Vale do Taquari e ressaltou a importância da visita presencial do BM para que haja um melhor entendimento da dimensão dos estragos. "Importante ouvir os gestores municipais que viveram e vivem essa realidade tão difícil. Há um consenso sobre a importância de um estudo técnico com uma visão geral do Vale do Taquari, a fim de prevenir futuras enchentes", acrescentou.

Técnicos do Gabinete do Vice-Governador, da secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura e da Defesa Civil do Estado também acompanharam as visitas dos representantes nas cidades da região do Vale do Taquari. A missão do Banco Mundial estará nos próximos dois dias em municípios de Santa Catarina, onde irão avaliar os impactos das cheias das últimas semanas no estado vizinho.