Prefeitura de Santa Rosa vai investir R$ 15 milhões para trocar lâmpadas por LED em 11,2 mil pontos de luz

O prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei, assinou nesta quarta-feira (25) a ordem de início da obra de revitalização da iluminação pública do município. Toda a cidade e o interior vão ser contemplados com a instalação de luminárias LED, em substituição à iluminação atual. Um investimento de cerca de R$ 15 milhões.

O projeto prevê as melhorias na iluminação em 11.202 pontos do município. Além da substituição das lâmpadas, vão ser realizadas, também, a troca dos braços, relés, cabos, braçadeiras, parafusos, conectores, arruelas e cintas de aço para a instalação das luminárias, inclusive com ajuste de altura junto aos postes para padronização conforme orientação normativa. Com esta alteração, além do aumento na qualidade da iluminação, vai ser possível atingir uma economia de até 50% na conta de energia.

O prefeito destacou que a iluminação de LED vai possibilitar o investimento dos recursos economizados em função dessa troca em novas obras e melhorias no município "Esta é a maior obra que o Santa Ro vai receber nesses três anos e que vai mudar a cara da nossa cidade. Estamos implementando um importante projeto de eficientização e principalmente, de ganho na qualidade da iluminação pública e que vai causar um impacto significativo em Santa Rosa, proporcionando mais segurança, infraestrutura e qualidade de vida para a população", afirmou.

O prazo de execução é de 10 meses conforme o contrato. Ao todo serão investidos: R$ 14.8 milhões de recursos do Financiamento à Infraestrutura e Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal. A empresa responsável por executar a obra, é a Brasiluz Eletrificação e Eletrônica LTDA, de São Paulo.