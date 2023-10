Feira Agrorrual e Turística de Gravataí inicia nesta quinta-feira

Com expectativa de receber mais de 50 mil pessoas, a prefeitura de Gravataí realiza de quinta-feira (26) a domingo (29) a 9ª Feira Agrorrural e Turística de Gravataí (Fearg). Primeiro evento turístico rural local incluído no calendário de eventos da Secretaria Estadual de Turismo e do Ministério do Turismo, a feira é aberta ao público, com estacionamento gratuito e será pela primeira vez no Parque de Eventos Valecy Cabeleira Bitelo (estrada Etamar Osmério Soares, 3.870).

Realizado no mês do aniversário de 143 anos da cidade, o evento tem quatro dias de programação intensa sob coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. A Fearg foi criada com o propósito de destacar as potencialidades turísticas e valorizar o produtor local, já que a zona rural representa 70% de sua área total. Além de fomentar o agronegócio, busca valorizar os trabalhos culturais de quem vive no interior do município.

A maior feira a céu aberto de Gravataí será realizada numa área de 46 hectares. O evento contará também com praça de alimentação, desfile e acampamento de carreteiros, exposição de animais, exposição de carros antigos, exposição de jeeps, agricultura familiar, comércio em geral, maquinários, apresentações culturais, shows, espaço kids e festa campeira.

"A Fearg cresce a cada ano em número de expositores e visitantes. Nossa expectativa é fazer um grande evento para valorizar e fortalecer quem vive da agricultura, da criação de animais, da agroindústria, do comércio, da cultura e de outros segmentos. Queremos aproximá-los da população em geral, aproveitando a vitrine proporcionada pela feira para inúmeros produtos e atividades", destaca o prefeito Luiz Zaffalon.