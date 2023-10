Setcergs cobra providências sobre ponte na BR-116, na Serra

O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs) emitiu uma nota de preocupação com os impactos da interdição da Ponte do Rio das Antas, localizada no km 95,7 da BR-116, entre São Marcos e Campestre da Serra. A estrutura está bloqueada desde o início de setembro por conta de danos causados na estrutura em razão das fortes chuvas que impactaram a região, de acordo com avaliação feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

De acordo com a entidade, os impactos se estendem para além do segmento de transporte e logística, afetando diretamente a comunidade local, incluindo postos de combustível, estabelecimentos comerciais e oficinas que já relataram uma queda acentuada na demanda. A questão logística também se tornou mais complexa, visto que as entregas para cidades como Vacaria e Campestre de São Marcos requerem desvios consideráveis, passando por Caxias do Sul antes de alcançar São Marcos, resultando em ineficiência.

"É uma preocupação significativa que aflige a comunidade que reside nas proximidades da BR-116. Trata-se de uma região importante e eu creio que seja fundamental boa vontade para resolver a situação o mais rápido possível", afirma Rodrigo Michelon, integrante da diretoria efetiva da entidade. Ainda não há previsão de liberação.

Conforme informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a ponte foi inspecionada após as chuvas, quando foram constatados riscos aos usuários. O Setcergs já oficializou pedidos à Superintendência de Infraestrutura Rodoviária, tanto no âmbito estadual quanto federal, solicitando providências para a rápida recuperação da estrutura. Até que a ponte seja liberada, motoristas devem utilizar rotas alternativas, como a ERS-122, para o deslocamento entre Caxias do Sul e Vacaria, com atenção ao sistema pare e siga no km 107,8, entre Flores da Cunha e Antônio Prado, e a RS-315, entre São Marcos e Vacaria.