Santa Vitória do Palmar recebe unidade móvel do Sesc

A Unidade Sesc de Saúde Preventiva estará em Santa Vitória do Palmar entre os dias 31 de outubro e 5 de dezembro, para oferecer atendimentos gratuitos para a população. Na Praça Getúlio Vargas, serão disponibilizados exames citopatológicos do colo do útero, exames de mamografias, ecografias (abdominal total e superior, vias urinárias, transvaginal, mamária e próstata) e consultas oftalmológicas.

O objetivo da iniciativa, de acordo com a gerente de Assistência e Saúde do Sesc, Mari Estela Kenner, é reforçar o atendimento oferecido pela rede pública de saúde e auxiliar no combate do câncer de mama, do câncer do colo do útero e de doenças relacionadas à visão. "O foco da circulação da unidade pelas cidades do Estado é promover ações de saúde preventiva, reduzindo o tempo de diagnóstico dessas doenças para que, se positivo, os tratamentos possam iniciar com a maior brevidade possível", comenta a gestora.

Em Santa Vitória do Palmar, o encaminhamento dos pacientes será feito através da Secretaria Municipal de Saúde. Até dezembro, a meta é que sejam realizados 800 atendimentos para a comunidade. O horário de atendimento é de segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e, nas sextas-feiras, das 8h às 12h. Outros esclarecimentos podem ser obtidos diretamente com o setor de Saúde do município.