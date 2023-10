Edição do Natal Luz de Gramado tem início nesta quinta-feira

Tem início, nesta quinta-feira (26), a 38ª edição do Natal Luz de Gramado. Com atrações até o dia 21 de janeiro, o evento mobiliza turistas de todas as partes do Brasil para a celebração de fim de ano na Serra. Na programação estarão os tradicionais shows, com venda de ingressos, e as atrações gratuitas que ocorrem, sobretudo, nas ruas da cidade.

As apresentações ocorrem na Rua Coberta, no Centro de Eventos Expogramado e no Centro de Eventos Serra Park. As novidades dessa edição são os shows diários gratuitos, na rua Coberta e na vila da Serra. Um dos pontos altos é o acendimento das luzes de Natal, que mobiliza o público em frente ao Palácio dos Festivais, em um momento de emoção e resgate das memórias natalinas.

Nas atrações cujo o ingresso é cobrado, o principal destaque é para o Light of Christmas, que é novidade na grade desse ano. Trata-se de uma apresentação com a Orquestra Sinfônica de Gramado com trilhas sonoras tradicionais, em um espetáculo que promete trazer uma mensagem de renovação e esperança. O show, que acontecerá no mágico palco da Fantástica Fábrica de Natal, terá participação especial de grandes solistas de renome nacional e internacional, com coral, bailarinos e banda.

Além do concerto e da Fantástica Fábrica de Natal, fazem parte do rol de shows o Nativitaten, O Grande Desfile de Natal e O Reino do Natal. Um dos mais tradicionais espetáculos, o Illumination - conhecido pelas chamadas "águas dançantes", no Lago Joaquina Bier - segue fora, por conta de problemas contratuais, conforme explicou a presidente da Gramadotour, Rosa Helena Volk. No entanto, ela afirma que edição de 2023 será surpreendente. "Tenho certeza que esse será o melhor Natal Luz de todos os tempos, porque todos os espetáculos tiveram mudanças significativas", afirma.

Para a abertura, nesta quinta-feira, está previsto para 18h um show com a Orquestra Sinfônica de Gramado, que será realizado no palco instalado na Rua Coberta. Após o concerto, às 20h, ocorre o Acendimento das Luzes. As duas programações são gratuitas. Na sexta-feira (27) abre a o público a Vila de Natal, na Praça das Etnias, e o primeiro desfile da Parada de Natal, que ocorre às 15h ao longo da avenida Borges de Medeiros.

A venda de ingressos é feita online, através do site oficial do evento (natalluzdegramado.com.br). As entradas custam a partir de R$ 58,00. A programação completa pode ser conferida pela internet, também, nas redes sociais (@natalluzoficial)