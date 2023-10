Pelotas se prepara para a 5ª edição da Festa do Morango

Trinta e oito estandes, com ocupação de 400 metros quadrados, com agroindústrias de Pelotas e região, artesanato rural e indígena, estão confirmados para o espaço da agricultura familiar na 5ª Festa Municipal do Morango, nos dias 11 e 12 de novembro, no parque de eventos Morada do Sol. Além desses, mais 200 metros quadrados serão ocupados somente por 18 produtores, para comercialização da fruta in natura e derivados, como geleia, cuca, suco, doces, espetinhos e outras receitas. Somados, os dois pavilhões somam 600 metros quadrados e abrigarão 56 estandes.

"A Festa Municipal do Morango, no que se refere à agricultura familiar, será o evento da região com maior estrutura. Além dos 600 metros quadrados reservados a agroindústrias, artesanato e comercialização de morango, também estão planejados e confirmados espaços para cerca de cem expositores dos mais variados ramos", comenta o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Rural, Idemar Barz.

Nos serviços oferecidos na Festa, está programado feirão de máquinas e implementos agrícolas e veículos. Entre os aproximadamente cem expositores, estarão os ramos de imobiliária, agropecuária, irrigação, floricultura, Sanep com atendimento ao público e outros.

O local, além de disponibilizar os sanitários do próprio parque de eventos, também contará com banheiros químicos. Acessibilidade será garantida, inclusive, com vagas no estacionamento para pessoas com deficiência.

A 5ª Festa Municipal do Morango terá os portões abertos às 10h. No sábado (11), o ingresso será gratuito das 10 às 18h e, no domingo (12), das 10 às 14h. O valor do estacionamento, independentemente do número de ocupantes do veículo, é R$ 20,00.

Na Festa, haverá almoço típico e café colonial, além de apresentações artísticas e shows na programação cultural do fim de semana.