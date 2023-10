Caxias do Sul terá voo direto para Florianópolis em dois meses do verão

O Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, na Serra, passará a ter voos inéditos entre Caxias do Sul e Florianópolis. Inicialmente, a operação terá dois voos semanais, apenas aos sábados, entre o terminal caxiense e o Aeroporto Internacional de Florianópolis - Hercílio Luz, operado pela empresa aérea Gol. As vendas dos bilhetes iniciam nesta terça-feira (24) pelo site da companhia aérea.

Com tempo de voo estimado em pouco mais de uma hora, o voo inaugural do percurso está previsto para o dia 16 de dezembro. A aeronave deverá chegar a Caxias do Sul às 8h30 e a decolagem ocorre às 9h10, com pouso programado na capital catarinense às 10h20. Excepcionalmente, no dia 16 estão previstos três voos partindo de Caxias do Sul às 9h10, às 13h15 e às 17h05. Nos demais sábados, os voos sairão do município às 9h10 e às 17h05 (em dezembro) e às 13h15 e às 17h05 (em janeiro de 2024). Inicialmente, estão previstas operações nos meses de dezembro e janeiro, período de alta temporada do verão.