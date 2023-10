Cresce o número de pessoas inscritas no CadÚnico em Pelotas

O município de Pelotas vem apresentando um crescimento no trabalho de inserção social de famílias vulneráveis que dependem de auxílios federais. De acordo com relatório gerado em outubro, atualmente, 51,3 mil famílias estão inseridas no Cadastro Único (CadÚnico) e a Taxa de Atualização Cadastral (TAC) do município é de 89,2%, enquanto a média nacional é de 86,6%. O número de famílias inscritas indica um aumento de 64,4% do total registrado em 2021, quando 31,2 mil famílias estavam no cadastro.

Devido a ações de busca ativa realizadas pelas equipes da Secretaria de Assistência Social (SAS), o volume de famílias cadastradas vem aumentando. De 2021 para 2022 subiu 52%, saindo de 31,2 mil para 47,5 mil e, no último período, cresceu 8%.

O CadÚnico é a base de dados que o governo federal utiliza para registrar e identificar informações das famílias com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa. Os indicativos, por sua vez, são usados para conceder benefícios a serviços como Programa Bolsa Família (PBF), Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

No mês de setembro, o município de Pelotas teve 23,9 mil famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família, com 55,1 mil pessoas beneficiadas. Isso totalizou um investimento de R$ 15,9 milhões e um benefício médio de R$ 681,09. O programa social, conforme avaliou o titular da SAS, Tiago Bündchen, além de ser uma ferramenta social de extrema importância pelo número de pessoas beneficiadas, é uma ferramenta econômica importante para a cidade, visto que mensalmente cerca de R$ 16 milhões entram na economia de Pelotas. "É um dinheiro novo que vem diretamente do governo federal e faz a economia girar, e esse recurso fica na própria comunidade, as pessoas usam para pagar suas contas e o que sobra acaba sendo consumido no próprio bairro, o que movimenta muito a economia local", afirmou.

O Índice de Gestão Descentralizada (IGD) do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, por sua vez, mede os resultados obtidos pela gestão do município do Sul do Estado nas atividades dos programas no período de um mês e varia de zero a um. Cada vez que se desenvolvem ações integradas do PBF e CadÚnico, um IGD mais elevado é alcançado. Assim, poderão ser transferidos recursos financeiros a serem destinados à qualificação dos serviços prestados às famílias beneficiadas. O último valor obtido por Pelotas foi de 0,78, referente ao mês de julho de 2023, o que gerou um repasse de R$ 75,4 mil