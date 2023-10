Terceira fase de reforma do Lago Tarumã, em Viamão, ganha projeto

A terceira fase da revitalização do Lago Tarumã já tem nome e imagens revelados - será Complexo Tarumã. A autorização de início das obras foi assinada pelo prefeito, Nilton Magalhães, em cerimônia realizada durante a entrega da segunda fase do lago.

O Complexo Tarumã será um espaço com restaurantes, bares, lojas, pedalinhos, espaço kids e espaço pet, além de áreas de convivência e para eventos, totalizando mais de 3 mil metros quadrados em atrativos. "Vamos reunir aqui um mix gastronômico com muitas opções, junto a um dos nossos cartões-postais. Será um grande ponto de encontro dos viamonenses, gerando também renda e empregos na área do turismo. Viamão está andando pra frente, se tornando uma cidade com mais qualidade de vida", resumiu o prefeito.

Pedro Santarem, sócio-diretor do Complexo Tarumã, salientou a experiência da empresa e qual foi a inspiração para o projeto "Vamos colocar toda a nossa expertise adquirida em operações com o Refúgio do Lago, na Redenção, em Porto Alegre,. para trazer aos viamonenses tudo que a cidade merece", afirmou. A expectativa é de que no verão de 2024 alguns espaços já estejam disponíveis para uso, com a conclusão total prevista até junho.