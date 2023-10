Ospa realiza concerto com viés solidário em Encantado

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) realiza um concerto solidário na cidade de Encantado, no Vale do Taquari, junto à Igreja Matriz São Pedro, na sexta-feira (27). A apresentação tem início às 20h e conta com ingresso solidário, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível que será destinado, através do Mesa Brasil Sesc, a famílias afetadas pelas enchentes no município no mês de setembro.

No programa, está um apanhado eclético de músicas icônicas do repertório sinfônico e operístico, incluindo a "Marcha Radetzky", de Johann Strauss I, "Valsa Ouro e Prata", de Franz Lehár, "Dança Húngara nº 1", de Johannes Brahms, e obras do repertório brasileiro, como "Episódio Sinfônico", do carioca Antônio Francisco Braga. Além das instrumentais, a apresentação inclui peças que serão interpretadas pela cantora lírica Maria Clara Vieira, integrante do projeto Ópera Estúdio, da Sedac-RS. Em sua estreia com a OSPA, a soprano cantará três composições de óperas célebres: "Je Veux Vivre", "Caro Nome" e "Mein Herr Marquis".

"Com este concerto, a Ospa e o Sesc-RS se juntam aos esforços de reconstrução de Encantado, promovendo um momento de união e emoção através da música", afirma o maestro e diretor artístico da OSPA, Evandro Matté. A apresentação especial integra a série Interior da Ospa, projeto que promove a circulação da música de concerto por todo o Rio Grande do Sul e, neste ano, já levou a sinfônica a Cachoeirinha e a Novo Hamburgo.