Feirão de veículos movimenta R$ 3 milhões em Teutônia

A Câmara de Indústria e Comércio (CIC) Teutônia e cinco revendas locais realizaram a 17ª edição do Feirão de Veículos seminovos. Em apenas dois dias, balanço preliminar registra cerca de R$ 3 milhões em negócios, com a comercialização de 58 veículos e outros 20 com prospecção encaminhada para a semana.

"Trata-se de um evento consolidado, que comprova o potencial de Teutônia para negócios com veículos, especialmente seminovos. Para a maioria das revendas participantes, o Feirão foi acima da expectativa em vendas. Estão satisfeitos com os resultados", destaca o gerente financeiro e de eventos da CIC, Alexander Blömker. Mais que clientes de Teutônia, o evento atraiu compradores de Colinas, Estrela, Paverama, Brochier, Imigrante, Westfália, Bom Retiro do Sul, Taquari, Poço das Antas, Lajeado, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Roca Sales, entre outros.

Iniciado em 2009, o feirão surgiu da necessidade verificada pelas próprias revendas teutonienses, que buscaram o auxílio da CIC para sua viabilização e concretização, possibilitando o incremento nas vendas de veículos e reforçando a integração entre empresários. Nas 17 edições já realizadas está contabilizada a comercialização de mais de mil veículos e aproximadamente R$ 23 milhões em negócios. A próxima edição está prevista para o segundo semestre de 2024.