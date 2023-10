Festa das Rosas inicia em 11 de novembro em Sapiranga

A cidade de Sapiranga se prepara para a 38ª Festa das Rosas, que começa no dia 11 de novembro. Até o dia 19 serão mais de 80 atrações com entrada gratuita para a comunidade, divididas em quatro palcos simultâneos, sendo o Popular, Rosengarten, Rock e Nacional. Até lá, o Parque do Imigrante contará com uma estrutura que será especialmente montada para receber os mais de 150 mil visitantes esperados durante oito dias de festa.

A festa contará com apresentações das tradicionais bandinhas típicas alemãs, bandas de baile e shows acústicos. O rock gaúcho será atração com Reação em Cadeia. O sertanejo também contará com renomadas atrações nacionais, como Zé Neto & Cristiano, Guilherme & Benuto e Jorge & Mateus.

Além disso, a tarde do dia 16 será dedicada ao Baile da Melhor Idade, ao som do Musical União a partir das 14h. A partir das 20h, começa a noite gospel que será com o show nacional da Banda Morada. O acesso à festa e toda a programação é gratuito, mas a Secretaria de Assistência Social estará arrecadando alimentos não perecíveis na entrada do evento. A programação completa pode ser conferida no site da prefeitura de Sapiranga.