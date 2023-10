Fórum de Energia Solar ganha data para 2024 em Caxias do Sul

A Sicredi Pioneira, o Sebrae RS e a Universidade de Caxias do Sul (UCS) se uniram mais uma vez para lançar o Fórum de Energia Solar. A divulgação ocorreu na semana passada, no estande da cooperativa na Mercopar, feira de inovação industrial realizada em Caxias do Sul. No próximo ano, o evento terá sua quarta edição e ocorrerá no dia 8 de maio, na UCS. O fórum faz parte do Programa de Desenvolvimento de Integradores (PDI), iniciativa das três entidades que também foi renovada para 2024.

O evento busca oportunizar uma imersão para empresas que trabalham no segmento, trazendo especialistas de todo o Brasil e apresentando novidades tecnológicas. Em 2023, mais de 700 empresas participaram. O PDI, por sua vez, foi lançado em 2019 e tem o objetivo de desenvolver os integradores de energia solar, de forma a se manterem competitivos e entregarem projetos eficientes.

A Sicredi atua no financiamento e em outras soluções financeiras e não-financeiras, enquanto o Sebrae faz a capacitação dos empresários, ensinando sobre gestão adequada e propondo ações para melhoria do negócio. A UCS, por sua vez, promove atividades de qualificação técnica.

Conforme Solon Stahl, diretor executivo da Sicredi Pioneira, o PDI já alcançou mais de 680 empresas, com mais de R$ 3 milhões investidos em capacitações e eventos. "Para 2024, o orçamento será de R$ 1 milhão em capacitação. A Sicredi e o Sebrae absorvem 80% dos custos, facilitando a participação das empresas. Na cooperativa, também já temos mais de R$ 370 milhões liberados em crédito para energia solar. E ainda há mais espaço para crescer. O fórum colabora com ideias, apresentando tecnologias e proporcionando o encontro do integrador com o consumidor. A energia solar, por sua vez, impacta positivamente no meio ambiente, gerando descarbonização", comentou.

Conforme Tiago Cassol Severo, coordenador do Fórum de Energia Solar, a expectativa para 2024 é realizar o evento em formato de imersão, totalizando 12 horas de conteúdo com conhecimento compartilhado por especialistas de todo o Brasil. "Sabemos que também existem muitas oportunidades no mercado consultivo nessa área. Precisamos preparar a cadeia para essas oportunidades a fim de que Caxias continue sendo a capital gaúcha da energia solar", destacou.

Para fazer parte do PDI, é preciso fazer contato com os gerentes de negócios nas agências da Sicredi. O 4º Fórum Estadual de Energia Solar é uma realização da Sicredi Pioneira, Casa Cooperativa Nova Petrópolis, Sebrae RS, APL Metalmecânico e Automotivo da Serra Gaúcha e UCS, com apoio do Instituto Senai de Tecnologia, Simecs, Simplás e Sime.