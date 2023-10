Penitenciária de Osório apresenta proposta para municípios do Litoral Norte

A administração da Penitenciária Modulada Estadual de Osório apresentou aos municípios do Litoral Norte a proposta de padaria solidária, dentro do .Projeto de Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes (Procap) ofertadas pelo Departamento Penitenciário Nacional com o objetivo de capacitar profissionalmente os privados de liberdade. Conforme o diretor Carlos Roberto da Silva Marques., a instituição tem como proposta elaborar um cronograma para a utilização da mão de obra prisional, visando a confecção de itens de padaria para eventos e atividades pontuais junto à órgão da administração pública.

O projeto foi apresentado aos representantes dos municípios do Litoral Norte. Além de oportunizar vagas de trabalho quando em cumprimento de pena, a iniciativa possibilita colocação após o seu término. A Penitenciária foi contemplada com a implantação do curso de Padaria e Confeitaria, bem com todo o maquinário para implantação de uma quadra de padaria, a qual se encontra totalmente equipada e pronta para utilização.

Pensando que a pena privativa de liberdade vai além do viés punitivo, e levando ainda em consideração a questão retributiva, a ideia é dar a oportunidade não somente de remissão de pena através do trabalho prisional, mas também de uma retribuição social através do trabalho, destaca o diretor. Como forma de dar continuidade ao Procap, por ser a proposta de uma Oficina de Capacitação Permanente Autogerida, a instituição busca parcerias junto a prefeituras e instituições públicas, colocando as habilidades adquiridas e o maquinário instalado a serviço da comunidade.

No decorrer do programa, 22 reclusos já concluíram a capacitação estando aptos trabalhar com estes equipamentos.