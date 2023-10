Feira na Oktoberfest de Santa Cruz do Sul registra alta nas vendas

Os 40 expositores da Feira da Agricultura Familiar, realizada durante a 38ª Oktoberfest e Feirasul, de 5 a 22 de outubro, em Santa Cruz do Sul, comemoram os resultados. Ao longo dos 13 dias de evento, as vendas no espaço chegaram a R$ 591.9 mil, o que representa um incremento de 9% em relação a 2022

Além de valorizar o trabalho no campo, os índices consolidam a participação das agroindústrias no maior evento alemão do Rio Grande do Sul. “Estamos muito felizes e agradecidos pela receptividade do público visitante aos produtos da agricultura familiar, valorizando todas as delícias produzidas no interior”, destacou o coordenador do espaço, Carlos Corrêa da Rosa.

No espaço, localizado no coração do Parque da Oktoberfest, os visitantes puderam adquirir produtos de qualidade, oriundos do meio rural, valorizando o trabalho dos pequenos agricultores. Um dos destaques neste ano foi o lançamento nacional do Käse Bier (queijo de cerveja), produzido pela Queijaria Dorf, de Teutônia. Também Ao todo, foram 30 agroindústrias focadas na comercialização de produtos coloniais como cucas, bolachas, conservas, geleias, doce de leite, embutidos, erva-mate, mel, queijos, sucos, entre outros, e 10 dedicadas à venda de flores e folhagens, artesanato rural e sementes crioulas.