Nova escola de educação infantil começa a ser construída em região de Parobé

A prefeitura de Parobé deu início a uma nova fase na obra de construção da nova Escola de Educação Infantil - Proinfância Tipo B. No momento, a empresa responsável pela execução da obra está na fase de estaqueamento, que é a colocação de estacas no solo para estabilização da fundação da futura edificação.

A obra está localizada no bairro Vila Nova e irá atender os bairros Vila Nova, Vila Feliz, Boa Vista, Planalto, Morro da Canoa e Fazenda Pires.

A construção ocorre por meio do convênio firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A escola será construída com projeto padrão nacional com área total de 891,68 m², que contemplará seis salas de aula com toda infraestrutura necessária para educação infantil, com fraldários, lactários, sanitários infantis. Ainda haverá espaço administrativo e área de serviços com cozinha e lavanderia. O custo da obra é de R$ 2.5 milhões.