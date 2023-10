Programa de tarifa zero nos ônibus será retomado em Gramado no fim do ano

Após a aprovação, em junho, e a primeira experiência em julho, a cidade de Gramado, na Serra, volta a ter dias com a tarifa de ônibus zerada nos meses de novembro e dezembro. A medida foi criada pela prefeitura para incentivar o uso do transporte coletivo em períodos de alta temporada, com a tentativa de afastar um número maior de carros, sobretudo, da área central da cidade.

Moradores e turistas poderão utilizar o transporte público gratuitamente para se deslocar pelo município. A iniciativa visa melhorar a mobilidade urbana no período de alta temporada, além de beneficiar os usuários dos ônibus. A medida deve abranger alguns fins de semana do Natal Luz, cujo início é na quinta-feira (26).

A medida já havia sido implementada no fins de semana de julho e, segundo a prefeitura, teve resultados positivos, com o aumento no número de usuários no transporte coletivo. "A tarifa zero voltará em novembro e dezembro, sendo uma iniciativa que vai beneficiar principalmente a grande massa trabalhadora do nosso município", destaca o prefeito Nestor Tissot.

O projeto também visa oferecer auxílio para manutenção do serviço de transporte coletivo vigente, com o intuito de mitigar os efeitos da queda de demanda decorrente da pandemia da Covid-19. O texto prevê que a prestadora do serviço de transporte coletivo receberá o valor referente à tarifa pública de utilização por passageiro. O município pagará a prestadora do serviço de transporte coletivo semanalmente.