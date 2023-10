Frederico Wesphalen recebe seminário sobre pecuária leiteira

O município de Frederico Westphalen, localizado no Norte do Estado, realiza na quarta-feira (24), o segundo seminário "JUNTOS Transformando Vidas na Pecuária Leiteira". Voltado para produtores rurais, técnicos e estudantes que tenham relação direta com a pecuária leiteira, o evento contará com duas palestras.

A primeira vai abordar os casos de sucesso e a contribuição da metodologia de Produção Integrada de Sistemas Agropecuários (PISA), com o professor da (Unviersidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e representante da Aliança SIPA, Paulo Carvalho. Na sequência, o engenheiro agrônomo e coordenador-geral da Aliança Lácteo Sul-Brasileira, Airton Spies, irá abordar o tema Cenários do Mercado e Desafios Para a Competitividade e Sustentabilidade do Leite Brasileiro.

Para o gestor de projetos do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae RS), Ronaldo Kloeckner, o encontro trará informações e técnicas que precisam ser difundidas para o melhor desenvolvimento do trabalho realizado nas propriedades rurais. Desta forma, levar informações sobre alternativas para o segmento é de extrema relevância para a cadeia do leite no Estado.

O programa Juntos Para Competir é uma parceria entre a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS) e Sebrae RS. A iniciativa é gratuita e acontece a partir das 13h, no Salão de Atos da URI, Campus de Frederico Westphalen (R. Assis Brasil, 705-815). Os interessados podem efetuar a inscrição pela internet (forms.office.com/r/iKKqBpHng6).