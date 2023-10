Projeto Caminhos Serras e Vale será apresentado esta semana

A Associação de Turismo da Região do Vale do Rio Pardo (Aturvarp) apresenta, na sexta-feira (27) o projeto Caminhos Serras e Vale. A iniciativa une 12 municípios do Vale do Rio Pardo e região Centro-Serra, criando um corredor com mais de 600 quilômetros de caminhadas, tornando-se uma atração nacional do segmento.

Desenvolvido pela Amplar Gestão Sustentável, empresa mineira especializada em gestão sustentável, o roteiro é fruto do projeto Caminhadas na Natureza. O projeto envolveu os municípios de Tunas, Lagoa Bonita do Sul, Ibarama, Passa Sete, Estrela Velha e Arroio do Tigre todos da Região Centro-Serra. No Vale do Rio Pardo, engloba Passo do Sobrado, Vale Verde, Venâncio Aires, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul e Encruzilhada do Sul, que fazem parte da associação.

Segundo o presidente da Aturvarp, Djalmar Marquardt, o projeto se transformou por conta da geografia dos municípios que o integram. A ideia, segundo ele, é que seja uma aposta para o desenvolvimento do setor regional com a expectativa de atrair visitantes de todo o País aos municípios da região.

A ação trabalha em duas vertentes: capacitar técnicos para promover caminhadas rurais e estruturar circuitos naturais. Visando sensibilizar a população escolar quanto ao seu município, mostrando alternativas e complementos da renda nas propriedades rurais, o projeto será apresentado no próximo Simpósio de Trilhas Gaúchas, que será realizado em São Francisco de Paula.

O projeto Caminhos Serras e Vales é fruto da Consulta Popular de 2019. Para a consulta deste ano, outros dois temas de abrangência regional foram indicados para a de votação. O Plano de Modernização da Sinalização Turística e projeto que cria ações estratégicas para o desenvolvimento regional foram aprovadas pelo Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo (Corede Vale do Rio Pardo). A aprovação final das propostas ocorre no dia 10 de novembro, com a realização da Assembleia Regional.