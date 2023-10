RGE finaliza obra da subestação de Ivoti com investimento superior a R$ 37 milhões

A empresa Rio Grande Energia (RGE) finalizou, em outubro, a obra da nova Subestação de Ivoti. O projeto teve investimento total de R$ 37,1 milhões, beneficiando mais de 20 mil clientes das cidades de Lindolfo Collor, Presidente Lucena, Estância Velha, Ivoti e Dois Irmãos, localizadas no Vale dos Sinos e que esperavam pelo investimento para ter melhores condições no segmento.

A estrutura conta com dois transformadores e seis módulos de alimentadores, totalizando potência de 30 MVA. Esse investimento, na avaliação dos gestores locais da empresa, proporciona a expansão da capacidade do sistema elétrico da região, reduzindo o carregamento de equipamentos existentes e oferecendo ainda mais qualidade no fornecimento e flexibilidade operativa.

Em termos de infraestrutura, a concessionária de energia elétrica avalia que o investimento terá impacto significativo para os moradores da região. "Nosso foco é melhorar cada vez mais a infraestrutura elétrica da região, criando as condições para o desenvolvimento econômico e social com a oferta de energia de qualidade, o que traz satisfação ao nosso cliente", afirma o diretor-presidente da RGE, Marco Antonio Villela de Abreu, ao falar sobre as mudanças que foram feitas a partir dessa obra.