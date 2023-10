Fenamassa une gastronomia e cultura em Antônio Prado

A pequena cidade de Antônio Prado, na Serra, vai receber em novembro da oitava edição do Festival Nacional da Massa, a Fenamassa. O evento será aberto no dia 3, sexta-feira, na Praça Central, em meio ao acervo histórico de prédios tombados do município, em um cenário que englobará gastronomia e cultura.

Uma estrutura coberta, com 3,5 mil metros quadrados, será instalada para receber os visitantes. O acesso à Fenamassa é gratuito. Serão três restaurantes participantes, sendo dois deles no sistema de rodízio - e o terceiro, no modelo bistrô. No entanto, haverá estandes com venda de alimentos, bebidas e produtos coloniais e artesanais ao público. Além disso, estão previstas mais de 40 atrações culturais, que serão divididas em dois palcos.

A presidente da Fenamassa 2023, Paula Lovatel Soso, durante a visita da comitiva ao Jornal Cidades nesta segunda-feira (23), disse que o evento tem potencial para superar os 35 mil visitantes da edição de 2022 - cuja venda de refeições bateu os 12 mil pratos e com um faturamento de R$ 1,3 milhão. "Temos uma limitação física para expandir em espaço a Fenamassa, mas vemos que há cada vez mais visitantes da região e da cidade", afirma.

A secretária de Turismo de Antônio Prado, Patrícia Schenkel, disse que o evento tem uma proposta diferente da Noite Italiana, realizada em novembro. "A Fenamassa é realizada na rua, com o contexto histórico da cidade, para que o visitante venha provar as iguarias italianas, mas aprecie, também, os locais da nossa cidade", explicou. Ela cita também que a cidade, que tem cerca de 13 mil pessoas, registra alto movimento, sobretudo no fim de semana. Para absorver a demanda, sobretudo de outras regiões, são 700 leitos disponíveis em hotéis e pousadas no município.

A gastronomia é o carro-chefe, mas estão programadas oficinais gratuitas, em parceria com empresas, cujo lucro será revertido para entidades do município. Ainda serão realizados os Jogos da Colônia, com competições interativas ao público e o ponto alto é a busca pelo título de maior comedor de tortéi da Fenamassa. Na edição passada, o campeão comeu 95 unidades após duas horas e meia de prova. O recorde é de 143 tortéis.

A feira ocorre nos primeiros três fins de semana de novembro, além do feriado de Proclamação da República (15 de novembro). Os ingressos, que incluem almoço, taça de vinho e água para os restaurantes podem ser adquiridos, de forma antecipada, pelo Minha Entrada. A programação completa e cardápios estão disponíveis pelas redes sociais do evento (@fenamassa).