Após concessão dos relógios digitais para a iniciativa privada, primeiro equipamento é instalado em Caxias

O primeiro relógio digital da concessão entre o município de Caxias do Sul, na região da Serra, e a empresa Clear Channel iniciou a operação no sábado (21). O equipamento está localizado na esquina das ruas Doutor Montaury e Sinimbu e foi inaugurado após breve solenidade.

A empresa, que venceu a concorrência da concessão, irá instalar um total de 40 relógios no município em um prazo de 24 meses. Nos próximos 60 dias a cidade terá mais nove equipamentos em funcionamento. As funções dos relógios são marcação de hora e data, temperatura, medição de radiação e painel de mensagens de interesse público e publicidade. Além disso, 18 relógios contarão com câmeras de vídeomonitoramento que serão operadas pela Secretaria Municipal de Segurança e cinco relógios terão pontos de internet sem fio gratuita.

A concessionária ofertou mais de R$ 2 milhões pelo direito da concessão. A partir do momento que iniciar a exploração publicitária do espaço, a empresa pagará ainda ao município 2,5% da sua receita bruta ao longo dos 20 anos da concessão. Esses recursos serão destinados à Secretaria de Obras e Serviços Públicos. O município ainda terá 5% do espaço publicitário para informações institucionais. A primeira campanha que será veiculada é a de multivacinação, em vigor na cidade.