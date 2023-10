Usina solar será inaugurada em Três Passos

A Ambiental Metrosul vai inaugurar, na terça-feira (24), uma usina fotovoltaica em Três Passos. Construída em uma área de aproximadamente 45.000 metros quadrados, a estrutura conta com 2.124 placas solares e possui geração suficiente para atender em torno de 1,1 mil residências.

A energia produzida pela usina fotovoltaica instalada em Três Passos será transferida diretamente à rede da concessionária de energia elétrica (RGE), complementando o consumo da Metrosul, empresa da Aegea responsável pelo esgotamento sanitário em nove municípios da região metropolitana de Porto Alegre.

A iniciativa reforça o compromisso da empresa com metas sustentáveis e soluções inovadoras em ESG, pilares que norteiam a atuação da companhia. Atualmente, 97% da energia consumida pela Aegea é limpa, e até 2030 a empresa compromete-se com a redução de 15% no consumo (a meta está atrelada à emissão de um Sustainability-Linked Bonds (SLB), operação inédita para empresas de saneamento no Brasil).

Desenvolvida em parceria com a Faro Energy, a usina fotovoltaica é a primeira da Aegea no Rio Grande do Sul. "Vamos além de nossas metas contratuais e, por meio deste projeto, além de priorizarmos o aumento na eficiência energética, continuamos nos comprometendo social e ambientalmente com as comunidades atendidas pelos nossos serviços. Carregamos o propósito ESG no nosso DNA", destaca Fábio Arruda.