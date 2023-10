Prefeitura inaugura nova sede da Apromes em Santa Rosa

O novo prédio para a Associação de Proteção aos Meninos e Meninas de Santa Rosa (Apromes) foi inaugurado em solenidade, na semana passada. A prefeitura, em parceria com outras instituições, realizou a obra de construção da nova sede, uma casa de 558 metros quadrados distribuídos em dois pavimentos. Mais de R$ 1,5 milhão foram investidos no local. O evento contou com a participação de autoridades, representantes de entidades e instituições e da comunidade.

O novo espaço conta com cozinha, refeitório, sala de estudos, sala de estar, sala de atendimento individual, sala da coordenação, banheiros masculino, feminino e PCD, sete dormitórios com capacidade para 20 acolhidos e dois cuidadores e plataforma elevatória de acessibilidade. O prefeito Anderson Mantei falou sobre a entrega da obra, "Com certeza, esse espaço é referência no estado e no país. A Apromes está com uma estrutura agora qualificada para melhorar ainda mais esse importante atendimento realizado em Santa Rosa", disse..

A presidente da associação, Luciana Durrewald Torres, agradeceu a todos que auxiliaram na obra e destacou a importância da nova sede para a instituição, "Esse é um momento muito emocionante e de felicidade. Este prédio é a realização de um sonho. Com este espaço, vai ser possível atendermos melhor os acolhidos e continuar oferecendo um atendimento de qualidade". A Apromes Santa Rosa é um abrigo institucional que atende crianças e adolescentes do município, retirados das famílias, mediante medida protetiva do Juizado da Infância e Juventude, por causa de situações de maus-tratos, violência, abuso e negligência.