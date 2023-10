Santa Cruz do Sul tem baixo índice de reciclagem do lixo

Mesmo após a coleta seletiva ter sido ampliada pela prefeitura para alcançar toda a zona urbana, o índice de reciclagem de lixo em Santa Cruz do Sul está na casa dos 2,6% - bem abaixo da média nacional, que hoje é de 4%. Esse e outros desafios estarão em pauta durante a 5ª edição da Semana Lixo Zero, que acontece na cidade até o fim de novembro.

Os números foram trazidos durante a exposição do primeiro painel, que ocorreu na sexta-feira (20) no auditório da Associação Comercial e Industrial de Santa Cruz do Sul (ACI). A diretora de Gestão Ambiental e Sustentabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade, Josiane Luíza Frantz, detalhou o panorama de gestão de resíduos sólidos do município e apresentou números que servem de alerta para uma mudança de comportamento. "Em 2022 o custo por habitante com a gestão dos resíduos sólidos foi de R$ 105,74 e este ano chegamos a R$ 112,59, o que mostra que está aumentando ao invés de diminuir", contextualiza.

Para o titular da pasta e presidente da ACI, César Cechinato, os números não são motivo de orgulho para Santa Cruz, que trabalha para mudar essa realidade. "Somos exemplo para o Rio Grande do Sul e para o Brasil em muitas pautas, queremos ser também na área da sustentabilidade, na destinação correta dos resíduos sólidos e ainda transformar o lixo em um grande negócio", disse.

Para a embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil em Santa Cruz, Débora da Silva, apesar dos inúmeros desafios pela frente, há motivos para celebrar. "Chegar na quinta edição da Semana Lixo Zero é um marco muito significativo. Foi muito difícil juntar um time lá em 2019 e hoje vemos esta sala cheia de pessoas que acreditam nesse movimento", comemorou. Segundo ela, nos últimos cinco anos foram mais de 200 ações em eventos diversos sobre o assunto.