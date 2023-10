São Leopoldo inicia novo LIRAa sobre a dengue

A Secretaria da Saúde de São Leopoldo começa, nesta segunda-feira (23), o quarto Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) de 2023. O processo possibilita o diagnóstico dos locais mais propensos para a proliferação do mosquito. As equipes percorrerão inicialmente os bairros Santos Dumont, Boa Vista, Campina, Vicentina, Jardim América, Centro, Feitoria, Campestre e São Borja. O trabalho se estende por 10 dias, dependendo das condições climáticas, e abrangerá todo o município.

O último LIRAa, realizado em agosto, apontou risco alto para a reprodução do inseto. Nesse ano, a Vigilância em Saúde contabilizou 90 casos da doença e nenhum óbito. Todos os bairros foram afetados. Em 2022 ocorreram 2.534 casos da doença em São Leopoldo, com quatro óbitos confirmados.

"Na primavera começam os períodos de calor que, somados com as chuvas frequentes, se tornam ideais para a proliferação do mosquito. Diante disso, é fundamental a união do município com a população no combate à dengue. A melhor forma é a prevenção, cuidando dos pátios, da água parada e recebendo nossos agentes de combate a endemias", reforçou a secretária da Saúde, Andréia Nunes.

Os agentes estão identificados com crachás, camisa branca com brasão e colete verde. Durante as visitas, os servidores procuram por pontos de água parada e orientam os moradores. A partir das informações recolhidas, a Vigilância Ambiental elabora uma estratégia preventiva de atuação.

O Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) ocorre durante 10 dias, dependendo da ocorrência de chuvas. A meta é alcançar todos os bairros de São Leopoldo. Trata-se de uma metodologia recomendada pelo Ministério da Saúde para a determinação do Índice de Infestação Predial do mosquito Aedes aegypti, de maneira rápida, auxiliando no direcionamento das ações de controle e na avaliação das atividades desenvolvidas.

No LIRAa, os agentes percorrem aproximadamente 600 quarteirões, realizando em média 3,5 mil visitas no período. Os bairros são agrupados em sete estratos, dos quais são sorteados os quarteirões que serão visitados pelos agentes.