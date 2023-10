Farroupilha recebe em novembro o Festival Moscatel Edição Garden

O município de Farroupilha, localizado na Serra, recebe no mês de novembro a terceira edição do Festival do Moscatel Edição Garden. O evento tem como proposta acolher os visitantes em um ambiente ao ar livre com degustação de espumantes, vinhos, gastronomia e entretenimento. Os encontros serão aos sábados das 15 às 21h.

As anfitriãs do evento serão as vinícolas Cave Antiga, que recebe os convidados no dia 11/11, Adega Chesini no dia 18 e Vinhos Cappelletti no dia 25, com eventos na área externa. Além dessas marcas, participarão do projeto a Casa Perini, Cooperativa São João e Vinhos Tonini. O ingresso do festival custará R$ 40,00 e dá direito a uma taça personalizada do evento e a três vouchers para degustação de espumantes ou vinho moscato.

Para o visitante seguir apreciando os rótulos, poderá ser adquirido os produtos em taças ou garrafas, que estarão a venda nos espaços das vinícolas. Nos três dias haverá várias opções gastronômicas, entre elas, hamburgueres, pizzas e pratos da culinária regional para saborear junto da bebida preferida. O ambiente terá espaços aconchegantes e música agradável para curtir com amigos e família.

Os ingressos são limitados, com venda online pela Wine Locals (www.wine-locals.com) e física, com a Afavin. Nas redes sociais, é possível acompanhar o evento pelo Facebook e Instagram (@festivaldomoscatel).