Totem turístico é inaugurado no Vale dos Vinhedos

O Vale dos Vinhedos conta com um novo ponto turístico. Foi inaugurado nesta semana o totem que demarca o acesso principal à localidade. O espaço servirá como uma espécie de marco zero para a rota do enoturismo do distrito.

"Ao criar uma atração e um ponto de informação para os nossos visitantes, estamos estimulando o turismo no interior, algo que é super importante para o desenvolvimento da cidade como um todo. Além disso, conseguimos garantir que eles consigam aproveitar todas as atrações da região", explica o prefeito da cidade, Diogo Siqueira.

O local conta com um mapa do distrito, além de um QR Code com todos os empreendimentos e pontos turísticos do Vale. Há também espaço para parada de veículos, iluminação e um paisagismo especial para receber os visitantes.

"Queremos que quando as pessoas cheguem aqui se sintam tocadas por toda a natureza que nos rodeia. Certamente, elas poderão tirar muitas fotos aqui, mas o mais importante é que elas levem na memória a beleza única do nosso interior", destaca Diogo.

A obra, que era considerada uma necessidade antiga da comunidade da regiãi, foi construída com a verba de uma emenda parlamentar no valor de R$ 238 mil . O totem estará localizado na estrada que dá acesso ao Vale, no km 13 da RS-444. Ele foi elaborado pelo IPURB e aprovado pela Associação dos Moradores do Vale dos Vinhedos e também pela Aprovale, com a licença do Dnit e Daer.