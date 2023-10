Trecho da RSC-453 na Serra vai passar por obras

Após as melhorias em 40 quilômetros da ERS-122 e em 13 quilômetros da BR-470, que devem ser concluídos em outubro, chega o momento da RSC-453, entre Garibaldi e Farroupilha, na Serra gaúcha, receber as obras da Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, concessionária dos trechos. Nesta semana começaram as intervenções para pavimentação e sinalização entre os km 101 e 121 da rodovia.

A previsão é que as obras sejam concluídas até o final de novembro. Além do asfalto, a CSG realizará reparos em artes especiais, drenagem, faixa de domínio, sinalização, equipamentos de segurança e proteção, iluminação e energia. Durante o período, por conta de estreitamentos da pista, a RSC-453 estará sinalizada e o fluxo do trânsito poderá ser alterado na rodovia para o sistema pare e siga. A companhia pede que os motoristas dirijam com prudência, respeitando as sinalizações e limites de velocidades do local.

Em paralelo, a concessionária ainda está trabalhando na pavimentação de 21 quilômetros da RSC-287, entre Triunfo e Montenegro, no Vale do Caí, cuja previsão de conclusão também é novembro. Paulo Negreiros, diretor-executivo da CSG, enfatiza que todas as rodovias sob concessão da companhia já vêm recebendo atenção e não é diferente na RSC-453. Limpeza da faixa de domínio e reparos em pontes, por exemplo, estão ocorrendo há alguns meses nessa comunicação entre Garibaldi e Farroupilha.

Para esse segundo semestre do ano, a projeção é que R$ 200 milhões sejam aplicados em investimentos na ERS-122, ERS-446, RSC-453 e BR-470, na Serra gaúcha, e ERS-240 e RSC-287, no Vale do Caí. O conjunto de estradas concedidas à CSG representa 271,5 quilômetros.