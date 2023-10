Passo Fundo abrirá inscrições para 11 cursos gratuitos

A prefeitura de Passo Fundo abrirá na terça-feira (24) as inscrições para 11 cursos gratuitos da Escola das Profissões. Serão oferecidas, ao todo, 200 vagas para pessoas que queiram se qualificar para o mercado de trabalho. As inscrições irão até 29 de outubro, de forma online.

As vagas serão direcionadas, preferencialmente, para pessoas acima de 18 anos de idade que completaram ou estejam cursando o Ensino Médio. Terão prioridade para a seleção gestantes e mães acompanhadas pelo programa Meu Bebê, Meu Tesouro, imigrantes, pessoas com deficiência, beneficiários do CadÚnico e participantes do programa Café com Emprego, que deverão fazer a comprovação assim que forem selecionados.

De acordo com a coordenação da Escola das Profissões, é fundamental que o candidato verifique, antes de realizar a inscrição, as datas de inícios e de término dos cursos e também o horário das aulas a fim de evitar desistência e permitir que sejam selecionadas as pessoas que têm possibilidade de participar.

Os cursos da Escola das Profissões são divididos em três eixos: o primeiro, chamado de Profissionais do Futuro, que proporciona desenvolvimento de habilidades voltadas a tecnologias e idiomas; o segundo forma para o setor de comércio e serviços e incentiva o empreendedorismo; o terceiro tem como foco atender a indústria com mão de obra qualificada. O início das aulas está previsto para 7 de novembro.