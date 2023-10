Reunião trata da concessão do manejo de resíduos sólidos em 15 municípios

O município de Sapucaia do Sul sediou esta semana o encontro que apresentou os próximos passos do projeto de estruturação que visa à concessão dos serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos aos prefeitos, vice-prefeitos e equipes técnicas dos municípios participantes do Consórcio Pró-Sinos. Um dos principais benefícios decorrentes do manejo adequado desses resíduos é evitar o entupimento de bueiros pelo lixo carregado pelas chuvas, contribuindo para a minimização de alagamentos.

Sob a gestão do Pró-Sinos, os estudos do projeto indicarão soluções para a coleta, o transbordo, o transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos sólidos públicos gerados por 15 cidades do consórcio, beneficiando uma população de mais de 650 mil pessoas. O evento contou com a participação de representantes do Pró-Sinos, da Caixa, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e das consultorias técnicas contratadas para o projeto, além dos representantes dos municípios.

Dos 26 municípios que integram o Consórcio, aderiram ao projeto Araricá, Cachoeirinha, Campo Bom, Capela de Santana, Esteio, Glorinha, Igrejinha, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Parobé, Portão, Riozinho, Rolante, São Francisco de Paula e Sapucaia do Sul. O contrato entre o Pró-Sinos e o Fundo de Apoio a Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessões e Parcerias Público-Privadas da Caixa foi assinado em agosto do ano passado, com investimentos previstos de até na elaboração dos estudos.

Todo o processo é liderado e conduzido pelo Pró-Sinos. A previsão é que ainda este ano serão concluídos os estudos e elaborados os documentos licitatórios. Dessa forma, o projeto será então apresentado à sociedade, às autoridades e ao mercado, por meio de consulta pública, para receber contribuições. Após a análise dessas sugestões, o projeto poderá ser ajustado, e a versão final dos seus documentos será publicada, dando início ao processo licitatório. A expectativa é que o leilão aconteça no segundo semestre de 2024, depois do qual será assinado contrato com a concessionária vencedora.