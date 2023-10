Guaíba recebe projeto ambiental no fim de semana

Uma experiência interativa e única que faz o visitante viajar pelo ciclo da água por meio de instalações artísticas e óculos de realidade virtual. Essa é a proposta da exposição itinerante "Olho D'Água - Artes Líquidas e Águas Visuais", que estará na Praça Gastão Leão, no município de Guaíba até o domingo (22). Na sexta (20) o atendimento será restrito a escolas, mediante agendamento. No sábado (21) e no domingo (22), a exposição ficará aberta ao público em geral das 14h às 18h.

Haverá exibição de curtas metragens ambientais, na "Mostra Cine ao Ar Livre", que acontece sábado e domingo (dias 21 e 22), às 18h30. A entrada é gratuita. Com o tema "Ciclo da água e sua importância para a vida humana e de todos os seres vivos", o projeto tem como objetivo despertar o olhar de cada participante para a sustentabilidade e preservação dos recursos hídricos de forma lúdica e transformadora.

No Rio Grande do Sul, o projeto ainda estará em Alvorada (25/10 a 28/10) e Gravataí (31/10, 1/11, 4/11 e 5/11). "A expectativa é manter o sucesso que tivemos nas outras regiões e atender um público diverso, com uma abordagem acessível e atrativa para dialogar com crianças e adultos sobre a temática do meio ambiente e da preservação dos recursos hídricos", afirma Guilherme Mello, um dos coordenadores do projeto.