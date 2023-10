Instituto Vini Jr. abre sala em escola de Novo Hamburgo

A prefeitura de Novo Hamburgo, o Instituto Vini Jr. e a Fundação Casas Bahia inauguram nesta quarta-feira, dia 18, o Centro de Tecnologias Educacionais Base (CT Base) implantado gratuitamente na Escola Municipal de Educação Básica Adolfina Diefenthäler, no bairro São José. É o primeiro CT Base fora do eixo Rio-São Paulo-Minas do instituto, organização criada em 2021 por um dos principais jogadores de futebol do Brasil na atualidade.

Além da reforma estrutural em uma sala, cuja ambientação faz referências a elementos do futebol e a Vini Jr., a escola recebeu um enxoval tecnológico, que conta com TV, notebook, tablet e smartphones. Assim, a instituição também terá acesso ao Aplicativo Base, um software educacional desenvolvido pelo Instituto e referenciado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

O pai do jogador Vini Jr., Vinícius José Paixão de Oliveira, esteve no evento e chorou durante a fala da diretora da escola, Andrea Zimmer, sobre os impactos do racismo na vida das crianças. "Tenho muito orgulho do trabalho do Vini contra o racismo. E também com o instituto, que valoriza a educação. Precisamos de mais professores, veterinários, médicos, enfim", destacou após a inauguração e tietado pelas crianças e professores presentes.

Na sala que remete a um ambiente típico do futebol, os estudantes respondem a perguntas das mais variadas disciplinas no aplicativo instalado no tablet e smartphones doados. "Aproveitamos o fascínio pelo futebol para estimular as crianças a estudarem mais", explica Victor Ladeira, diretor executivo do Instituto. "E as professoras podem acompanhar o desempenho do aluno e da turma, vendo quais disciplina eles apresentam mais dificuldade e levar isso para a sala de aula", completa Andrea.

Tudo isso vai reforçar um trabalho que já vem sendo reconhecido mundialmente: em 2022, a Escola Adolfina, que conta com 720 estudantes do 1º ao 6º ano da educação básica, figurou entre as três melhores escolas do mundo, segundo o prêmio World's Best School Prizes, o "Oscar da Educação". Foi quando, através da rede Conectando Saberes, o Instituto identificou a sinergia entre sua missão e o propósito da escola.

O Instituto Vini Jr., criado em 2020, propõem-se a desenvolver colaborativamente com as escolas públicas brasileiras inovações nos processos de ensino-aprendizagem, que atendam a diferentes realidades escolares, territoriais e geracionais, oportunidade. Atualmente está presente em sete escolas públicas - duas em São Gonçalo (RJ), duas na cidade do Rio de Janeiro, duas em Mesquita (RJ) e uma em Rio Preto (MG).