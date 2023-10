Aulas são retomadas em escolas estaduais atingidas no Vale do Taquari

Após o governo do Estado investir aproximadamente R$ 2 milhões na revitalização e na recuperação das escolas estaduais mais atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari, as duas últimas instituições que ainda não haviam retomado as atividades presenciais estão retornando às aulas nesta quarta-feira (18). São elas: Escola Padre Fernando, em Roca Sales, e Escola General Souza Doca, em Muçum. Ambas receberam novos mobiliários, kits de material escolar, produtos de higiene e reposição de itens via repasse de autonomia financeira. A Escola General Souza Doca, que possui 400 alunos, recebeu R$ 630 mil e a Escola Padre Fernando, que possui 286 estudantes, recebeu R$ 79,8 mil.

"O ambiente escolar é fundamental para toda a comunidade, em especial para as crianças que retomam não só o aprendizado, mas também o convívio com colegas e professores. Além de representar mais um passo para que a população possa retomar sua rotina", destaca o vice-governador Gabriel Souza.

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, explica que a iniciativa coordenada pelo governo do Estado para revitalizar os espaços escolares do Vale do Taquari tem um significado único para a comunidade da região.

A diretora da Escola Padre Fernando, Bernadete Sedrico, conta que as aulas estão sendo retomadas, de forma inicial, no Salão Paroquial da Igreja São José, até que a reforma da instituição esteja concluída. "Nós somos verdadeiros sobreviventes. Ainda estamos adaptando algumas coisas e estamos recebendo os estudantes de forma escalonada, mas em breve teremos toda a organização concluída. Este retorno é uma emoção muito grande, pois é o nosso trabalho, a nossa vida, da nossa família e de nossos filhos", destaca.