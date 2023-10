Obra para reforma da Biblioteca Municipal de Santa Rosa chega a 20% de conclusão

Um dos locais que é símbolo da cultura de Santa Rosa, a Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac está sendo contemplada com uma reforma realizada pela prefeitura. Devido aos desgastes sofridos pela ação do tempo, o local está recebendo uma nova cobertura. Mais de R$ 220 mil estão sendo investidos na obra que já está 20% concluída.

O projeto de reforma prevê a substituição de todas as telhas, calhas, rufos, descidas pluviais e serviços de reparos no forro. As melhorias acontecem em uma área de 239,65 metros quadrados.

A secretária de Educação e Cultura, Lires Zimmermann, destaca que o objetivo da obra é proporcionar mais infraestrutura e segurança para o local, "A biblioteca é um espaço de encontro, de vivenciar a leitura e a cultura. Este é um importante investimento que vai proporcionar também, que as atividades escolares que ocorrem no local, como visitas de turmas, atividades de leitura e teatro para estudantes, possam seguir de forma mais frequente".

A obra de reforma da biblioteca está sendo custeada com recursos próprios do município. Ao todo estão sendo investidos R$ 225.8 mil. Mesmo com a obra em andamento, o atendimento ao público continua normal, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30..