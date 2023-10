Nova edição do Café com Emprego terá novidade em Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo realizará, no dia 25 de outubro, no Clube Comercial, das 8h às 14h, mais uma edição do programa Café com Emprego. Serão 32 empresas que participarão do evento, disponibilizando 850 vagas para o público em geral e mais de 100 vagas específicas para população acima dos 50 anos.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Diorges Oliveira, as vagas específicas para pessoas com mais de 50 anos se justificam pela divulgação de estudos em que esta parcela da população ocupará metade da força de trabalho em duas décadas. "Em 2021 eram 2,7 mil pessoas a partir de 60 anos empregadas em Passo Fundo, distribuídas nos setores de serviços, indústria e comércio. Estudos indicam que 57% da força de trabalho em 2040 terá mais de 45 anos", aponta Oliveira.

Para o secretário, algumas empresas estão percebendo que trabalhadores mais sêniores fazem falta na equipe e já vinham disponibilizando algumas vagas para este público, porém nesta edição será organizado um espaço específico para este atendimento, buscando junto às empresas mais vagas. "E também temos de frisar que manter as pessoas ativas dando oportunidades de trabalho para quem procura, diminui o custo com saúde pública. Por esta razão, definimos que nesta edição do Café com Emprego teremos uma sala adaptada para estes profissionais, com ofertas de vagas específicas. Serão oito empresas que estão participando deste programa com a Prefeitura e com o UPF Parque, somente para este público", declara.

As outras vagas ofertadas no evento abrangem desde o jovem aprendiz, PCDs, imigrantes, em todos os segmentos. Um dos coordenadores do programa, Evandro Silva, ressalta que todas as edições do Café com Emprego tiveram muito êxito, seja com a participação das empresas, número de vagas disponibilizadas e o grande número de pessoas contratadas que voltaram para o mercado de trabalho. "O programa atinge seu objetivo em todos os aspectos. A principal novidade para essa edição é o aumento de número de vagas para pessoas com mais de 50 anos, pois muitas empresas estão se dando conta de que ter pessoas jovens na equipe é importante, mas ter nas equipes pessoas com mais experiência profissional e de vidaaumenta a produtividade da empresa", ressalta Silva.