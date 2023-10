Canoas implementa duas linhas de ônibus nas madrugadas

Duas novas linhas entram em circulação nesta semana no transporte público de Canoas, por meio do projeto Corujão. Através da iniciativa, a empresa Sogal coloca o serviço de ônibus à disposição dos canoenses a partir do fim da noite de sexta-feira e nas madrugadas de sábado e domingo. Atualmente, o último horário de coletivo no município circula às 0h05. O valor da tarifa será o mesmo das demais linhas, R$ 4,80.

A largada da iniciativa ocorre no fim da noite desta sexta (20). A linha Corujão 1 (Guajuviras/A.J.Renner) começa a circular a partir das 23h30 e prossegue atendendo uma rota de 14,3 quilômetros com horários às 0h30, 1h30 e 2h30. O ponto de partida será o Terminal Jardim do Lago, passando pelas ruas Sezefredo Azambuja Vieira, Liberdade, Dona Rafaela, novamente pela Sezefredo Azambuja Vieira, Dr. Severo da Silveira, Walter Spiess, Açucena, Boqueirão, Esperança (Lateral), rua 119, 17 de Abril, Boqueirão, A.J. Renner, voltando pela Sezefredo Azambuja Vieira, com destino ao Terminal Jardim do Lago.

Já a linha Corujão II (Mathias Velho/Vila Cerne) circulará nos horários da meia-noite, 1h, 2h e 3h. O roteiro de 20,7 km terá a largada no Terminal DPPA, na rua Sezefredo A. Vieira, indo pela Getúlio Vargas, Major Sezefredo, Boqueirão, Rio Grande do Sul, São Sepé, Florianópolis, Dona Maria Isabel, Clóvis Beviláqua, República, Eça de Queirós, Maia Filho, Saldanha da Gama, Coronel Vicente, Doutor Barcelos, Getúlio Vargas, Dona Rafaela, retornando ao Terminal DPPA pela rua Sezefredo A. Vieira.

"É preciso pensar em alternativas e soluções para o transporte público coletivo da nossa cidade e para a grave situação atravessada pelo setor em todo país. O projeto Corujão busca oferecer um transporte seguro para os canoenses nas madrugadas e assim melhorar a mobilidade no período noturno e também impulsionar a economia", afirma o prefeito Jairo Jorge.

Outras alterações no serviço de transporte público já foram viabilizadas , com destaque para o programa Vai de Bus, com desconto de 50% no valor da passagem de ônibus nos horários das 9h às 11h e das 14h às 16h, de segunda a sexta-feira. A redução é válida para usuários que efetuarem pagamento através do sistema de bilhetagem eletrônica, com o cartão TEU, na modalidade antecipada.

Em relação ao preço da passagem, o valor de R$ 4,80 foi mantido, sem repasse de reajuste aos passageiros. O município assumiu o pagamento de subsídio de R$ 0,15 à concessionária prestadora do serviço, a fim de garantir a modicidade tarifária aos cidadãos e a generalidade do transporte.