Com situação crítica no estoque de dois tipos sanguíneos, Hemocentro de Santa Maria clama por doações

A prefeitura de Santa Maria reforçou o pedido do Hemocentro Regional de Santa Maria para que doadores auxiliem na reposição dos estoques de sangue, principalmente dos tipo O- e A- (O e A negativos), que se encontram em estado crítico. A administração do local pede que pessoas com esses tipos sanguíneos compareçam o quanto antes para fazer suas doações.

Para os doadores de A positivo, O positivo, B negativo e AB negativo, o pedido é para que façam o agendamento da doação para ainda esta semana, pois os estoques estão em estado de alerta. E quem tem tipo sanguíneo B e AB deve agendar doações para a próxima semana, já que os estoques estão adequados, porém, não em modo estável. O contato para agendamentos e mais informações é pelo número (55) 98428-8274.

Pode realizar a doação de sangue quem tem idade entre 16 e 69 anos, sendo que os candidatos a doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou do responsável legal. Deve apresentar documento oficial de identidade com foto, pesar, no mínimo, 50 quilos com desconto de vestimentas e calçados, não estar em jejum e evitar alimentação gordurosa no dia da doação, além de não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação e não fumar pelo menos duas horas antes da doação. O Hemocentro fica na Alameda Santiago do Chile, 1-59, bairro Nossa Senhora das Dores, com expediente das 8h às 14h, sem fechar ao meio-dia, de segunda a sexta-feira.