Contrato para castrações é assinado com entidades em Palmeira das Missões

A prefeitura de Palmeira das Missões assinou o contrato com as empresas vencedoras da licitação para a prestação do serviço de castração de animais no município. A cerimônia contou com a presença de secretários e servidores municipais, vereadores, representantes de clínicas veterinárias e membros de grupos engajados na causa animal.

"Estamos trilhando este caminho e, com certeza, não podemos desacelerar. Essa é uma política permanente do município, e estou imensamente contente por assinar hoje e dar início a esse trabalho de forma eficaz. Existe apenas uma direção para solucionar esse desafio, e tudo isso nos leva a iniciar um esforço para resolvê-lo. Quero expressar minha gratidão ao deputado Paulo Pimenta e aos vereadores que alocaram recursos para esta causa tão significativa", prefeito Evandro Massing.

Segundo o secretário de Agricultura e Pecuária, Orlei Azeredo, as castrações serão feitas de acordo com o plano de trabalho da pasta, sendo de total responsabilidade encaminhar os animais para as clínicas. "Iniciaremos castrando os animais que ocupam espaços públicos, como o Parque de Exposições e a UFSM; os demais critérios que qualificam para a castração gratuita serão previamente avaliados pela secretaria", afirmou.