Empresas de Venâncio Aires tiveram prejuízos de R$ 20 milhões com chuvas

Entre as principais necessidades das empresas, comércio e prestadores de serviços depois de perdas com a enchente do rio Taquari, no mês passado, em Venâncio Aires, estão consertos ou aquisições de máquinas e mobiliários, seguidos por obras na estrutura física a postergações de empréstimos, tributos e folha de pagamento. O diagnóstico foi feito a partir de um levantamento da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, realizado de 15 de setembro a seis de outubro, nas regiões de Vila Mariante e Vila Estância Nova.

Conforme o secretário, Nelsoir Battisti, das 52 empresas que participaram da pesquisa, 40 tiveram perdas foram atingidas e o valor estimado das perdas foi de R$ 18.9 milhões.

O setor de comércio é o mais afetado, com 24 pontos afetados, representando perdas de R$ 9.8 milhões, seguidos pelas empresas que foram seis atingidas com valor estimado de perdas em R$ 7.1 milhões e ainda 10 prestadores de serviços com perdas de R$ 1.9 milhão. Ainda conforme o levantamento, maioria são de porte micro e pequenas, com 17 empresários afetados, seguidos por 15 de pequeno porte.

Conforme o secretário, as empresas já estão sendo atendidas, especialmente nos eixos Econômico e Fazendário do pacote municipal de medidas SOS Mariante, anunciados logo depois da enchente pela Prefeitura. O apoio para a retomada das atividades atende as necessidades para reconstrução e reativação dos serviços, como também ampliação de prazos para quitação de tributos, além de repasse de auxílios financeiros. Conforme a secretaria, 90% das empresas atingidas já retomaram suas atividades.