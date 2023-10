Tramandaí promove mutirão de empregos no sábado

O município de Tramandaí receberá no sábado (21),o mutirão Meu Emprego, uma feira de oportunidades visando a geração de emprego e renda. Durante todo dia, uma ampla estrutura será montada para recepcionar os interessados. Serão vagas de empregos temporários para o veraneio, bem como os demais meses do ano.

O SENAC estará disponibilizando palestras sobre a construção de um bom currículo, a busca do primeiro emprego e como se inserir no mercado de trabalho. Já a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social disponibilizará as equipes para atualização do Cadastro Único, bem como a campanha do

Serão mais de 500 vagas oferecidas em diversos segmentos. Os interessados poderão já sair com o encaminhamento para a entrevista, como também ser atendido no local com algumas empresas que estarão recrutando as equipes no mesmo dia. O mutirão ocorre na avenida Emancipação, esquina com a Osvaldo Aranha.