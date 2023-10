Imbé ganha mais dois contêineres para descarte de vidro

A prefeitura de Imbé, em parceria com a secretaria estadual do Meio Ambiente e com a empresa Verallia Brasil instalou dois novos contêineres para coleta de copos, garrafas e outras embalagens de vidro para reciclagem. Os locais escolhidos foram no Guia Corrente, no Centro, e em frente a Escola Reinaldo Vaccari, em Santa Terezinha.

Os vidros descartados nestes locais pelos moradores e veranistas são reutilizados pela empresa para produção de novas embalagens evitando, assim, que estes materiais acabem em locais impróprios na natureza ou em aterros sanitários.

Conforme destaca o secretário-executivo do Gabinete do Prefeito, Lino Moura, responsável pela articulação da iniciativa, a população de Imbé aderiu ao projeto, pois todas as vezes que o Grupo Recicla, responsável pelo recolhimento dos entulhos, faz a coleta, os contêineres estão cheios. Os itens descartados devem ser deixados dentro dos contêineres, pois como o sistema utilizado pela empresa é mecanizado, o que fica encostado ao lado de fora acaba não sendo levado.

"Também é importante destacar que antes do descarte de algum item, deve-se ler as recomendações contidas nos contêineres, pois é apenas para recolhimento de itens de vidro, peças de louça, lâmpadas ou qualquer outro resíduo não devem ser deixados no local", completa Lino.