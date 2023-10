Festival de Balonismo de Vacaria tem início nesta quinta-feira

O município de Vacaria, localizado nos Campos de Cima da Serra, inicia nesta quinta-feira (19) o segundo Festival de Balonismo, que faz parte das comemorações dos 173 anos da cidade. As festividades serão realizadas pela Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com a Federação Gaúcha de Balonismo.

Ao todo serão 14 balões voarão no céu da cidade durante quatro dias seguidos. O evento é gratuito e acontece no Centro de Atendimento ao Turista (CAT). A programação conta com shows regionais e nacionais. Ao todo, para a realização do festival, serão investidos R$ 600 mil.

De acordo com a secretaria de Turismo, Simone de Fátima Boeira, a estrutura preparada pela prefeitura esse ano está melhor que a do ano passado, quando ocorreu a primeira edição. "Temos estacionamento e gazebos, padronizamos os espaços para melhor atender a população", explica. Segundo ela, em caso de temporal nos dias do evento não será possível realizar as festividades com balões, porém, o município disponibilizou um pavilhão para a realização de todos os espetáculos artísticos.

Serão quatro dias de eventos gratuitos para a população vacariense - do dia 19 até o dia 22. O inicio das festividades acontece às 15h, com a abertura oficial do festival e o primeiro voo de balão, às 16h. Após, estão programados shows até às 19h.

Na sexta-feira (20), o segundo dia de comemorações, inicia às 9h da manhã com voo de apresentação para estudantes. O primeiro voo competitivo está previsto para às 16h, e shows irão até às 21h.

No terceiro dia haverá o segundo e o terceiro voo da competição (6h e 16h, respectivamente), apresentações, gincanas e show com o músico Baitaca. Já no domingo, no último dia do evento, a competição será finalizada às 16h. O encerramento do evento será com show nacional da cantora Lauana Prado.