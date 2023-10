Prefeitura de Gramado e Aegea assinam novo contrato aditivo para manter serviços e investimentos na cidade

O prefeito Nestor Tissot, na presença da presidente da Corsan Samanta Takimi e demais representantes da Corsan e da controladora Aegea, assinaram um aditivo que adequa a prestação dos serviços no município após a privatização da companhia. Com isso, a prefeitura de Gramado passa a ter um contrato de concessão com a Corsan e controladora Aegea.

Além da assinatura, o prefeito e secretários presentes na solenidade aproveitaram para ajustar algumas demandas do município. "Temos uma importante relação de parceria com a Corsan e vamos seguir trabalhando juntos em prol do desenvolvimento do município e garantindo qualidade de vida aos moradores de Gramado", destacou o prefeito Nestor Tissot.

A Corsan e controladora Aegea reafirmaram que vão seguir evoluindo na prestação de serviços e investindo em melhorias no saneamento básico de Gramado. A empresa privada assumiu o comanda da empresa público há três meses, e promete manter os investimentos já programados para as cidades que realizarem a assinatura do aditivo contratual.