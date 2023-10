Chuvas atingem mais de 30 mil pessoas em Erechim desde julho

Um relatório, divulgado nesta terça-feira (17) pela da Defesa Civil de Erechim e Força Voluntária Alto Uruguai identificou que, em 24 horas, a chuva chegou a 123.8 milímetros na cidade. Com isso, o acumulado dos últimos três meses passou de 750 milímetros. Com o temporal, granizo e enxurradas registradas, mais de 30 mil pessoas já foram afetadas com os eventos climáticos, que atingiram a área urbana e rural do município. Com esta situação, o município vai publicar novo decreto de emergência.