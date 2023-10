Santa Flor movimenta quase R$ 15 milhões em negócios

Após cinco dias de atividades, a quinta edição da SantaFlor + SF Summit chegou ao final no Parque de Eventos Broenstrup, em Santa Clara do Sul. Mais de 40 mil pessoas passaram pelo local e R$ 14.7 milhões em negócios foram realizados e prospectados, de acordo com a organização do evento. O setor das agroindústrias e produtores de orgânicos, por exemplo, somou R$ 248.9 mil em vendas, enquanto o setor das flores faturou R$ 150 mil.

O evento cumpriu todos seus objetivos, superou metas e transformou a localidade de Picada Santa Clara em um centro de discussões e entretenimento. Durante a solenidade de encerramento, o prefeito Paulo Kohlrausch destacou que o evento é a sequência de um trabalho iniciado em 2011. "A expectativa é que cada um que venha até aqui se sinta respeitado, acolhido num ambiente familiar, onde crianças e idosos podem transitar. Esse é um evento realizado para as pessoas", destacou.

Duas grandes novidades marcaram esta edição da feira. A primeira foi a realização dos Summits, que trouxeram alternativas inovadoras e apresentaram potenciais de desenvolvimento econômico para produtores rurais e empreendedores do Turismo do Vale do Taquari. Cerca de 400 pessoas participaram dos encontros. A segunda novidade foi o novo local, o recém-inaugurado espaço onde a feira foi realizada, construído especialmente para receber os visitantes, o Parque de Eventos Broenstrup, na antiga fumageira do município.