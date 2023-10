São Leopoldo anuncia incentivos para a indústria

A prefeitura de São Leopoldo anunciou duas ações, resultado do debate com a Câmara Temática da Indústria, que atua na recuperação e fortalecimento do setor industrial da cidade. A primeira delas foi o anúncio de obras de infraestrutura para o setor, com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Industrial (Fumdesi), no valor de R$ 2,4 milhões. O segundo foi garantir, a partir do investimento de R$ 50 mil, a participação da Prefeitura e de empresas na 32ª edição da Mercopar, que está em andamento em Caxias do Sul.

O prefeito Ary Vanazzi ressaltou que o ato viabiliza o desenvolvimento da cidade para o futuro, ao levar melhores condições e possibilidades para as empresas locais, consequentemente, maiores oportunidades para a população. "Por isso que estamos fortalecendo essa relação com os empresários. Vocês (empresários) têm as experiências, as relações e o dom da produção e nós temos o dom da gestão pública", completou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico, Juliano Maciel, conduziu a apresentação das ações que serão realizadas e destacou: "É um dia muito emblemático, a retomada da parceria da prefeitura com o Sindimetal e as empresas locais para participar de uma feira da magnitude da Mercopar e esse conjunto de investimentos para obras viárias do Fumdesi. Isso é muito significativo", disse.

Em decorrência dos eventos climáticos que ocorreram nos últimos meses, causando estragos na infraestrutura viária da cidade, tornou-se emergencial a pavimentação asfáltica para recuperação dos locais afetados. A ideia é que a reconstrução seja feita da forma mais rápida possível