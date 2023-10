Plano de Resiliência de Pelotas é apresentado

O município de Pelotas passa a integrar a rede de cidades que dispõe de Plano de Resiliência, conjunto de ações que visa promover o enfrentamento e a prevenção de situações adversas que coloquem a população em risco. A apresentação do trabalho foi feita pela prefeita Paula Mascarenhas, com a assinatura do decreto em cerimônia no Pelotas Parque Tecnológico (PPT).

Tornar Pelotas uma cidade mais preparada para enfrentar situações adversas e prevenir possíveis ocorrências foram os objetivos principais que levaram o Executivo a priorizar a elaboração do Plano de Resiliência. Desde 2021, o município vem trabalhando na construção do documento, a partir da escuta, da colaboração, da sensibilidade e do trabalho coletivo.

Paula comemorou o lançamento do Plano e destacou a importância da ferramenta para as próximas gerações. "Em nove meses, nós tivemos três decretos de emergência, e, ainda assim, conseguimos dar respostas eficientes para a comunidade. Tenho certeza que, a partir desse plano, seremos cada vez mais capazes de encontrar soluções para os problemas de forma coletiva e sustentável", frisou Paula.

Seguindo orientações gerais do Escritório das Nações Unidas, o documento desenvolvido para Pelotas contempla uma série de protocolos, os quais visam promover, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social, condições de enfrentamento e superação de adversidades. O texto foi construído pela Assessoria de Projetos Especiais, por meio do titular Luiz Fernando van der Laan.

Para a Defesa Civil Estadual, esse é um grande passo que Pelotas está dando na direção de uma cidade mais preparada para crises climáticas. "Plano de Resiliência é o termo usado pela ONU no programa Cidades Resilientes. Essa é uma iniciativa que o mundo inteiro precisa conhecer cada vez mais, para caminharmos na direção de soluções para as alterações climáticas que estão cada vez mais frequentes. Pelotas, além de integrada, também já se comporta como uma cidade resiliente", destacou o coordenador regional da Defesa Civil, tenente-coronel Márcio André Facin.